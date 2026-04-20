Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 14:38

Ученый объяснил, зачем изучать связь СССР и мировой истории

Михаил Липкин Михаил Липкин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

События времен СССР стоит оценивать с точки зрения включенности в мировые процессы из-за цикличности истории, заявил заведующий кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России, директор Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин во время пресс-конференции, посвященной новому учебнику для вузов «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 гг.». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, несмотря на тенденции протекционизма в мире, все равно необходимо учитывать взаимосвязи внутри общества.

Так или иначе, особенно сейчас, мы все взаимосвязаны. Да, сейчас временно идет период большего протекционизма, большей регионализации — на какие-то микрорегионы делится мир, — сказал Липкин.

Ранее Липкин рассказал, что принципиальная новизна учебника для вузов «Россия в потоке мировой истории: советская эпоха 1917–1991 годов» заключается сразу в нескольких аспектах. По его словам, прежде всего это учебник с элементами синхронной истории, что встречается довольно редко.

Россия
История
СССР
Наука
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.