Кемеровские подростки украли аварийный молоток из местного троллейбуса

В Кемеровской области подростки украли аварийный молоток для разбития стекол при пожаре или внештатной ситуации из местного троллейбуса, пишет «Сiбдепо». Нарушители выложили видео со своей «добычей» в социальные сети.

Местные жители резко осудили действия похитителей. Один из пользователей даже пригрозил им тем, что обратится в полицию. Как уточнило издание, проблема кражи аварийных молотков уже давно существует в регионе. Их даже пытались прятать от нарушителей, однако это не всегда помогало.

