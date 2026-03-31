31 марта 2026 в 15:07

Полиция Бурятии раскрыла кражу дров у студентки

В Бурятии сотрудники полиции раскрыли кражу дров у студентки, сообщает «МК в Бурятии». Ущерб составил более 7,5 тыс. рублей.

Сообщается, что дрова похитили из двора дома, в котором в данный момент никто не проживает, так как он принадлежал погибшим родителям девушки. Пропажу обнаружила родственница, которая пришла проверить счетчики. Подозреваемым по делу стал сосед. Он знал, что в доме никто не проживает, и на протяжении всей зимы брал дрова из чужого двора.

Ранее сообщалось, что два жителя Красноярска обвиняются в краже более 250 кг готовых блюд со склада одной из сетей супермаркетов — ущерб составил 60 тыс. рублей. По данным ведомства, фигуранты семь раз вывозили салаты, котлеты и плов коробками.

