Нефтяное пятно появилось в акватории рядом с Туапсе Нефтяное пятно площадью 10 тыс. квадратных метров обнаружили у берегов Туапсе

Разлив нефти на площади 10 тыс. квадратных метров зафиксировали в море почти в трех километрах от порта Туапсе, заявили в оперштабе Краснодарского края. Для локализации специалисты выставили боновые заграждения, в ликвидации пятна мазута заняты шесть катеров и нефтемусоросборщиков.

Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля. <...> Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, сбор нефтепродуктов продолжают и в реке Туапсе. Установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных устройств для сбора, оборудована нефтеловушка, добавили в оперштабе.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края заявили, что не менее 17 зданий получили повреждения в Туапсе после ночной атаки ВСУ. Пострадали семь многоквартирных домов и три частных, а также четыре социальных учреждения и три административных объекта. Также было зафиксировано повреждение газопровода протяженностью около 15 метров, однако его уже удалось восстановить.