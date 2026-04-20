Эксперт рассказал, как съездить в Петербург на майские праздники

Грядущие майские праздники будут состоять из двух блоков по три дня — с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, и с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно — и в это время можно съездить в небольшое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, если правильно все спланировать, то этого времени хватит, чтобы посмотреть город на Неве.

Эти трехдневные «окна» удобны для путешествия из Москвы в Петербург. Например, из Москвы можно выехать в четверг вечером. Если стартовать, например, в 17:00, то ночевать вы будете в Петербурге. И уже в пятницу утром, 1 мая, можно отправиться на прогулку по городу, в субботу поехать на экскурсию в пригороды Петербурга, ходить в музеи в воскресенье и вечером выехать обратно в Москву, — рассказал Баканов.

По словам эксперта, аналогичный сценарий работает и на вторых майских: из столицы можно выехать в пятницу, 8 мая, и вернуться в понедельник, 11 мая. Если же взять отпуск между блоками праздников, обе короткие поездки можно объединить в одну длинную и заехать, например, в Карелию.

