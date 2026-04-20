Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:18

Эксперт рассказал, как съездить в Петербург на майские праздники

Эксперт Баканов: майские праздники удобны для путешествия из Москвы в Петербург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Грядущие майские праздники будут состоять из двух блоков по три дня — с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, и с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно — и в это время можно съездить в небольшое путешествие из Москвы в Санкт-Петербург, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, если правильно все спланировать, то этого времени хватит, чтобы посмотреть город на Неве.

Эти трехдневные «окна» удобны для путешествия из Москвы в Петербург. Например, из Москвы можно выехать в четверг вечером. Если стартовать, например, в 17:00, то ночевать вы будете в Петербурге. И уже в пятницу утром, 1 мая, можно отправиться на прогулку по городу, в субботу поехать на экскурсию в пригороды Петербурга, ходить в музеи в воскресенье и вечером выехать обратно в Москву, — рассказал Баканов.

По словам эксперта, аналогичный сценарий работает и на вторых майских: из столицы можно выехать в пятницу, 8 мая, и вернуться в понедельник, 11 мая. Если же взять отпуск между блоками праздников, обе короткие поездки можно объединить в одну длинную и заехать, например, в Карелию.

Ранее директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина рассказала, что к 2030 году авторынок пополнится отечественными электрокарами, которые смогут преодолевать расстояние до 500 км на одном заряде. Также в производство поступят летающие автомобили, но произойдет это не ранее 2040 года.

Life Style
автомобили
путешествия
майские праздники
Санкт-Петербург
Ярослав Ломакин
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.