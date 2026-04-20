Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 13:13

Рабочего убило током на месторождении в ХМАО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 23-летний стропальщик погиб от удара током во время работы на месторождении, сообщили в региональном управлении СК. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, 18 апреля на производственном объекте выполнялись погрузочно-разгрузочные работы с использованием подъемных механизмов. Стропальщик находился под действующей высоковольтной линией и получил электротравму, от которой скончался на месте.

Следователи намерены выяснить, кто отвечал за безопасность на объекте. Предположительно, ответственные лица не отключили линию электропередачи или не организовали работы за пределами ее охранной зоны.

Ранее руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков заявил, что строительная отрасль стала лидером по числу несчастных случаев на рабочем месте в столице в 2025 году. Основными причинами гибели людей назвали падения с высоты или падения предметов на человека. В список опасных также вошли промышленность, транспорт и торговля.

Регионы
ХМАО
смерти
строители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.