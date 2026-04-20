Рабочего убило током на месторождении в ХМАО

В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа 23-летний стропальщик погиб от удара током во время работы на месторождении, сообщили в региональном управлении СК. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета, 18 апреля на производственном объекте выполнялись погрузочно-разгрузочные работы с использованием подъемных механизмов. Стропальщик находился под действующей высоковольтной линией и получил электротравму, от которой скончался на месте.

Следователи намерены выяснить, кто отвечал за безопасность на объекте. Предположительно, ответственные лица не отключили линию электропередачи или не организовали работы за пределами ее охранной зоны.

Ранее руководитель технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолий Захаренков заявил, что строительная отрасль стала лидером по числу несчастных случаев на рабочем месте в столице в 2025 году. Основными причинами гибели людей назвали падения с высоты или падения предметов на человека. В список опасных также вошли промышленность, транспорт и торговля.