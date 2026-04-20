На разработчика Roblox наложили внушительный штраф за пропаганду ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал Roblox Corporation на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Roblox Corporation по статье о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в интернете, передает ТАСС. Отмечается, что корпорации придется выплатить 8 млн рублей.

Суд признал виновной Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или интернета) и назначил наказание в виде административного штрафа, — сказала судья.

Ранее один из участников судебного заседания сообщил, что Таганский суд Москвы назначил музыкальному стримингу Last.fm штраф в размере 10,5 млн рублей за неисполнение требования об удалении запрещенной на территории РФ информации. Порталу вменили в вину два административных правонарушения.

Кроме того, в управлении Роскомнадзора по Центральному федеральному округу рассмотрели административное дело в отношении компании TikTok Pte. Ltd. Владельца соцсети оштрафовали на 700 тыс. рублей за нарушение правил предоставления отчетности.

