«Полный застой»: Лавров оценил шансы на создание Палестинского государства Лавров заявил, что шансов на создание Палестинского государства все меньше

Шансов на создание Палестинского государства становится все меньше, заявил руководитель МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан наблюдается «полный застой».

Полный застой, который усугубляет трагедию палестинского народа, и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Шансов <...> на создание Палестинского государства становится все меньше, — подчеркнул министр.

Ранее министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян-Шахин заявила, что Израиль должен осознать необходимость мирного сосуществования со всеми своими соседями, чтобы прийти к спокойствию и процветанию. По ее словам, такой мир должен быть основан на уважении прав каждой из стран.

До этого спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявлял, что главной целью Израиля на Ближнем Востоке является не Иран. По его словам, еврейское государство вынашивает планы создания в «библейских границах» так называемого Великого Израиля от Нила до Евфрата, который будет включать в себя турецкую территорию.