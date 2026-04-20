«Гнусный поступок»: Израиль назвал позором инцидент со статуей Иисуса

Глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал позором повреждение военнослужащим ЦАХАЛ статуи Иисуса Христа на юге Ливана. У себя в соцсети X он написал, что этот поступок не соответствует ценностям еврейского государства. Саар также принес официальные извинения всему христианскому миру от имени Израиля.

Я уверен, что в отношении виновных в этом гнусном поступке будут приняты необходимые строгие меры. Этот позорный поступок полностью противоречит нашим ценностям. Израиль — это страна, которая уважает различные религии и их священные символы и практикует терпимость и уважение между вероисповеданиями, — указал дипломат.

Ранее сообщалось, что в поселении Дибель на юге Ливана израильский военный с помощью кувалды повредил статую Иисуса Христа. Информация об этом эпизоде сопровождалась фотографией, которая была размещена в социальных сетях. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила подлинность опубликованного снимка и заявила, что по данному факту проводится официальное расследование.

До этого стало известно о возведении 26-метровой статуи Иисуса Христа в ливанской деревне Аль-Каа, находящейся на границе с Сирией. Монумент сопоставим с высотой примерно восьмиэтажного здания и включает 10-метровое основание и 16-метровую скульптурную часть. Статуя выступает символом мира и как знак того, что христианское население продолжает жить на этой территории.