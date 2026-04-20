20 апреля 2026 в 11:22

Таможенники задержали перевозчиков нелегальных самокатов

Под Саратовом таможенников пытались подкупить за нелегальную перевозку самокатов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сотрудники Саратовской таможни остановили две фуры, которые нелегально перевозили электросамокаты и мототехнику, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Водитель одного из грузовиков предложил таможеннику взятку в 200 тыс. рублей. Он хотел, чтобы машину пропустили без проверки. Таможенник сразу сообщил об этом в отдел по борьбе с коррупцией.

Водитель одного из грузовиков предложил ведущему инспектору отдела контроля за ввозом и оборотом товаров взятку за беспрепятственный проезд задержанного автомобиля до конечной точки без проведения контроля. Таможенник оперативно проинформировал отделение по противодействию коррупции (ОПК), — сказано в сообщении.

В отношении взяткодателей возбудили уголовное дело. Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Ранее новосибирские таможенники задержали россиянина с двумя головами крокодила из Таиланда. Товар обнаружили в ходе выборочного контроля в аэропорту. Турист рассказал, что купил головы в качестве сувениров для коллекции, и добавил, что не знал о необходимости декларирования.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

