Таможенники задержали перевозчиков нелегальных самокатов

Сотрудники Саратовской таможни остановили две фуры, которые нелегально перевозили электросамокаты и мототехнику, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Водитель одного из грузовиков предложил таможеннику взятку в 200 тыс. рублей. Он хотел, чтобы машину пропустили без проверки. Таможенник сразу сообщил об этом в отдел по борьбе с коррупцией.

Водитель одного из грузовиков предложил ведущему инспектору отдела контроля за ввозом и оборотом товаров взятку за беспрепятственный проезд задержанного автомобиля до конечной точки без проведения контроля. Таможенник оперативно проинформировал отделение по противодействию коррупции (ОПК), — сказано в сообщении.

В отношении взяткодателей возбудили уголовное дело. Им грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

