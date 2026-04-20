Премьер указал на слабость Канады из-за США

Экономические связи Канады с Соединенными Штатами перестали быть преимуществом и требуют пересмотра, об этом заявил в соцсетях премьер-министр страны Марк Карни. По его словам, изменения в торговой политике США повлияли на прежнюю модель сотрудничества.

США коренным образом изменили свой подход к торговле, повысив свои тарифы до уровня, который в последний раз наблюдался во времена Великой депрессии. Многие из наших прежних сильных сторон, основанных на наших тесных связях с Америкой, стали нашими слабостями, которые мы должны исправить, — сказал Карни.

Премьер подчеркнул необходимость выработки новых подходов к экономическому развитию и внешнеэкономическим связям. В числе приоритетов он обозначил привлечение инвестиций, развитие внутреннего производства и расширение сотрудничества с другими странами.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Канаде невыгодно вступать в Евросоюз, поскольку это решение не даст стране какие-либо преимущества, а, напротив, наложит на нее массу ограничений. По его мнению, эта страна демонстрирует стремление к независимой политике.