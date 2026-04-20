Стало известно о странной смерти еще одной исследовательницы НЛО

Смерть исследовательницы Эми Эскридж, изучавшей феномен НЛО, вызвала вопросы в США, сообщает Daily Mail. Отмечается, что гибель 34-летней женщины произошла при загадочных обстоятельствах.

Об ее уходе из жизни стало известно четыре года назад, однако сейчас это дело приобрело новый резонанс. Это связано с серией загадочных смертей и исчезновений людей, имевших отношение к космическим исследованиям. Эти инциденты даже стали предметом обсуждения в Конгрессе США.

11 июня 2022 года в Хантсвилле, штат Алабама, обнаружили тело Эскридж с огнестрельным ранением в голову. Официальные органы, включая полицию и коронеров, не назвали причину, однако независимые журналисты и некоторые конгрессмены считают, что имеющиеся улики указывают на то, что смерть была насильственной.

До этого в Альбукерке пропал генерал-майор ВВС США в отставке и эксперт по НЛО Уильям Нил Маккасланд. Маккасланд мог располагать чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США, а также данными об исследованиях НЛО.