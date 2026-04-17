17 апреля 2026 в 17:38

Великобритания и Франция возглавят миссию в Ормузском проливе

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Великобритания и Франция возьмут на себя руководство новой многонациональной миссией по обеспечению навигации в Ормузском проливе, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Решение было принято по итогам саммита в Париже, в котором приняли участие делегации из 49 государств, передает канал Sky News.

Стармер особо подчеркнул, что международная группа приступит к выполнению задач сразу после того, как в зоне пролива сложатся подходящие условия. Основной упор в работе коалиции будет сделан на техническое обеспечение безопасности коммерческого флота и очистку акватории от минных угроз.

Я могу подтвердить, что вместе с Францией Великобритания возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование, — добавил политик.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Достигнуть этого удалось при посредничестве Вашингтона. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

