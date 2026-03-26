Найдены четверо подростков, избивших 11-летнюю девочку у нее дома

Четверо школьников из Иркутской области, жестоко избивших 11-летнюю девочку у нее дома, найдены, сообщили в управлении МВД России по региону. По данным ведомства, нападавшими оказались три девочки и один юноша в возрасте от 12 до 17 лет. Все подростки доставлены в отделение полиции.

Участники инцидента, а ими оказались три девочки и один юноша в возрасте от 12 до 17 лет, доставлены в отдел полиции, опрошены. Ранее на учете в подразделении по делам несовершеннолетних они не состояли, — говорится в заявлении.

Уточняется, что в отношении родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел днем 26 марта. Подростки обманом проникли в дом к ребенку, якобы для выяснения отношений из-за сплетен. Оказавшись внутри, они набросились на девочку: повалили на пол и начали избивать — били по голове, лицу и животу. Пострадавшая школьница оказалась в больнице.