После ЧП в Челябинске проверят безопасность образовательных учреждений В школах Челябинской области усилят меры безопасности после нападения

В Челябинской области усилят меры безопасности в образовательных организациях после инцидента с нападением в школе Челябинска, сообщили ТАСС в региональном Минобразования. Власти проведут внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и учебных заведений.

Дано поручение проверить и усилить работу в образовательных организациях. Сегодня будет проведено внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и организаций среднего профессионального образования по вопросам усиления профилактической работы и мер безопасности, — заявили в ведомстве.

Нападение на девочку и учительницу в школе Челябинска произошло утром 26 марта. Очевидцы заметили рядом со зданием реанимационный автомобиль и технику МЧС. Учащиеся рассказали, что, предположительно, подросток также нанес ранения девочке, после чего распылил содержимое баллончика в сторону двух преподавателей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.