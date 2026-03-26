26 марта 2026 в 15:24

После ЧП в Челябинске проверят безопасность образовательных учреждений

В школах Челябинской области усилят меры безопасности после нападения

Сотрудники СК на месте стрельбы в челябинской школе Фото: t.me/su_skr74*
В Челябинской области усилят меры безопасности в образовательных организациях после инцидента с нападением в школе Челябинска, сообщили ТАСС в региональном Минобразования. Власти проведут внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и учебных заведений.

Дано поручение проверить и усилить работу в образовательных организациях. Сегодня будет проведено внеплановое совещание с руководителями муниципалитетов и организаций среднего профессионального образования по вопросам усиления профилактической работы и мер безопасности, — заявили в ведомстве.

Нападение на девочку и учительницу в школе Челябинска произошло утром 26 марта. Очевидцы заметили рядом со зданием реанимационный автомобиль и технику МЧС. Учащиеся рассказали, что, предположительно, подросток также нанес ранения девочке, после чего распылил содержимое баллончика в сторону двух преподавателей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.

