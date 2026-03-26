«Очень уважаемые люди»: в России заметили спрос на стационарные телефоны

Глава «Ростелекома»: очень уважаемые люди захотели купить стационарные телефоны

Михаил Осеевский Михаил Осеевский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие «очень уважаемые люди» в России задумываются об установке стационарных телефонов, рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой способ гарантирует, что человек всегда будет на связи.

Многие очень уважаемые люди хотят у себя поставить стационарные телефоны, потому что это просто гарантированный способ, — сказал Осеевский.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский назвал отключения мобильной связи в российских регионах «новой нормальностью». Однако он выразил уверенность, что «так будет не всегда».

Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, ограничения интернета в России осложнили работу бизнеса. Он выразил надежду, что для данной проблемы будет найдено сбалансированное решение. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все российские банки должны быть в белом списке.

