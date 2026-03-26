Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 17:45

В США призвали возобновить ядерные испытания

Адмирал Коррелл: США должны возобновить ядерные испытания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты должны иметь возможность возобновить ядерные испытания, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Ричард Коррелл на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, которые транслировались на сайте сената. По его словам, наличие такого потенциала необходимо в том числе для того, чтобы удерживать другие государства от проведения собственных ядерных испытаний.

Я бы сказал, что нам бы хотелось быть в состоянии, когда мы, если необходимо, могли бы возобновить какого-то рода испытания, — сказал Коррелл.

Ранее постпредстве РФ при международных организациях в Вене заявили, что обвинения США в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не подкреплены доказательствами. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации американской стороной данных мониторинга ДВЗЯИ не являются подтверждением ядерных взрывов и создают системные угрозы для режима нераспространения ядерного оружия.

Кроме того, постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва допускает возможность возобновления диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Дипломат пояснил, что Соединенные Штаты должны проявлять уважение к законным интересам России в сфере безопасности.

США
ядерное оружие
ядерные испытания
военные
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.