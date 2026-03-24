Постпред РФ в Женеве раскрыл условия диалога с США о ядерном соглашении

Москва не исключает возобновления диалога с Вашингтоном о стратегической стабильности, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он пояснил, что США должны уважать законные интересы России в области безопасности.

Такое взаимодействие возможно только при условии нормализации двусторонних отношений и устранения в них многочисленных раздражителей, а также при готовности США уважать законные интересы России в области безопасности, — отметил Гатилов.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал мнимой заботу США о ядерном нераспространении применительно к Ирану. Дипломат напомнил, что Вашингтон годами твердил о близости Тегерана к созданию боезаряда, хотя иранская сторона неоднократно демонстрировала готовность к диалогу.

До этого выяснилось, что американские обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не имеют доказательной базы, о чем сказали в постпредстве РФ при международных организациях в Вене. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации США данных мониторинга ДВЗЯИ не служат подтверждением ядерных испытаний и создают системные риски для режима ядерного нераспространения.