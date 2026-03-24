Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 03:17

Постпред РФ в Женеве раскрыл условия диалога с США о ядерном соглашении

Постпред РФ в Женеве Гатилов: диалог с США о ядерном соглашении требует условий

Геннадий Гатилов Геннадий Гатилов Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Luiz Rampelotto
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва не исключает возобновления диалога с Вашингтоном о стратегической стабильности, заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он пояснил, что США должны уважать законные интересы России в области безопасности.

Такое взаимодействие возможно только при условии нормализации двусторонних отношений и устранения в них многочисленных раздражителей, а также при готовности США уважать законные интересы России в области безопасности, — отметил Гатилов.

Ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов назвал мнимой заботу США о ядерном нераспространении применительно к Ирану. Дипломат напомнил, что Вашингтон годами твердил о близости Тегерана к созданию боезаряда, хотя иранская сторона неоднократно демонстрировала готовность к диалогу.

До этого выяснилось, что американские обвинения в адрес России и Китая в проведении ядерных испытаний не имеют доказательной базы, о чем сказали в постпредстве РФ при международных организациях в Вене. В дипмиссии подчеркнули, что интерпретации США данных мониторинга ДВЗЯИ не служат подтверждением ядерных испытаний и создают системные риски для режима ядерного нераспространения.

Россия
ядерное оружие
США
Геннадий Гатилов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ активно выдавили солдат ВСУ из Червоного в ДНР
На $67 млрд больше, чем в Ираке: сколько США тратят на войну с Ираном
Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе
Китай начал тренировки по уничтожению HIMARS
Что известно об атаке украинских БПЛА на Севастополь
Число жертв авиакатастрофы в Колумбии резко увеличилось
КНДР внесла поправки в конституцию
Взрыв в жилом доме в Севастополе 24 марта: что известно, сколько жертв
Россиянам рассказали, что нужно сделать на даче до конца марта
Постпред РФ в Женеве раскрыл условия диалога с США о ядерном соглашении
Учителям в России предложили значительно увеличить зарплату
Враг номер один: Карлсон вместо Трампа — кто будет новым президентом США
Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось
Советник верховного лидера Ирана назвал условие прекращения конфликта
В ГОСТе собираются прописать особые зоны на детских площадках
Пять дней до катастрофы: как Иран ответит на новый ультиматум Трампа
С экс-замминистра обороны РФ принудительно взыщут миллиарды рублей
Место взрыва в Севастополе сняли на видео
Раскрыта система приоритетов Киева в обмене пленными
При взрыве в Севастополе повреждены два дома, начался пожар
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.