26 марта 2026 в 18:00

Невролог объяснил различия между мигренью и головной болью

Невролог Комаров: при мигрени голова болит только с одной стороны

При мигрени боль сосредоточена на одной стороне головы, рассказал NEWS.ru руководитель реабилитационного центра врач-невролог Александр Комаров. По его словам, также во время приступа возможна тошнота, вспышки в глазах или потеря зрения. Он отметил, что при обычной головной боли таких симптомов у пациентов не наблюдается.

Головная боль и мигрень — не одно и то же. В первом случае болит вся голова. Во втором же — боль резкая, пульсирующая, с потерей чувствительности, вспышками в глазах или потерей зрения, с тошнотой, рвотой и светобоязнью. При этом болит правая или левая сторона головы. Такое состояние может длиться сутки, двое или трое, — описал состояние врач.

По его словам, при мигрени может развиться нарушение мозгового кровообращения, что в наиболее тяжелых случаях приводит к инсульту. Он отметил, что стандартные лекарства от головной боли в таком случае не помогут улучшить состояние.

Ранее терапевт Зарема Тен сообщила, что длительная и частая головная боль может сигнализировать о невралгии, патологиях шеи и повышении внутричерепного давления. Также этот симптом, по ее словам, может указывать на риск инсульта или говорить об объемных образованиях в мозгу. Врач подчеркнула, что ежедневная головная боль снижает качество жизни человека, способствуя развитию тревоги и депрессии.

мигрени
головная боль
здоровье
симптомы
Степанида Королева
С. Королева
