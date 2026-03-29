В России создали чудо-лекарство от мигрени: когда оно появится в аптеках

Российские ученые разработали новый препарат для купирования мигрени. Лекарство способно снять очень сильные приступы и снизить риск инсультов. NEWS.ru выяснил, как работает инновационное лекарство, когда оно поступит в продажу, а также к каким последствиям может привести мигрень, если ничего не делать, и как справиться с этим недугом самостоятельно.

Как работает новый препарат от мигрени

Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета создали новую молекулу с антисеротониновым механизмом действия, которая нацелена на рецептор 5-HT2A — один из ключевых элементов развития мигренозного приступа.

«В отличие от существующих препаратов, эффективность которых наблюдается не более чем у 65–75% пациентов с мигренью, новая разработка может расширить возможности терапии и значительно повысить долю пациентов, получающих облегчение. Кроме противомигренозного эффекта у препаратов выявлены дополнительные свойства: снижение рисков образования тромбов и противотревожный эффект», — заявил один из разработчиков лекарства, профессор кафедры фармакологии и биоинформатики ВолгГМУ Дмитрий Яковлев.

Утверждается, что новый препарат может снизить вероятность осложнений приступа мигрени, самое серьезное из которых — инсульт. Разработка велась более 10 лет при участии ученых Южного федерального университета и Волгоградского медицинского университета. Разработчики уточняют, что препарат не имеет аналогов на рынке.

Когда новый препарат от мигрени поступит в продажу

Новому лекарству от мигрени еще предстоят серьезные исследования, прежде чем оно появится в аптеках и будет доступно массовому потребителю, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко.

«Лекарственным препаратом можно считать разработанную лекарственную форму, которая прошла все испытания и на ее производство получено разрешение», — заметил он.

Академик подчеркнул, что сначала препарат должен пройти доклинические испытания, в ходе которых ученые оценят его безопасность. Если все будет в порядке, уточнил он, начнутся клинические испытания на людях, которые, как правило, длятся около пяти лет.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как отличить мигрень от обычной головной боли

Мигрень — это психосоматическое состояние, рассказал NEWS.ru руководитель реабилитационного центра врач-невролог Александр Комаров. По его словам, оно часто развивается из-за хронического недосыпа и постоянных стрессов.

«Во время мигрени может развиться нарушение мозгового кровообращения, что приводит к инсульту», — прокомментировал врач.

Он отметил, что головная боль и мигрень — не одно и то же. Комаров уточнил, что в первом случае болит вся голова. При этом любая мигрень сопровождается аурой — появлением разнообразных зрительных образов (вспышек света, бликов, зигзагообразных светящихся линий перед глазами, выпадения части поля зрения).

«Боль тяжелая, распирающая, давящая, с тошнотой, рвотой и светобоязнью. При этом болит правая или левая сторона головы. Такое состояние может длиться сутки, двое или трое. При этом стандартные лекарства могут не действовать», — описал состояние Комаров.

По его словам, мигрень лечат группой серьезных лекарственных средств.

Что делать, если началась мигрень

При сильной головной боли необходимо обратиться к врачу, посоветовала в беседе с NEWS.ru физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. При легких приступах, по ее словам, могут помочь немедикаментозные способы.

«Избегайте яркого света, громких звуков и резких запахов — они могут усиливать боль. Лучше уйти в темную тихую комнату. Интенсивность боли можно уменьшить, если положить холодный компресс на лоб или шею», — посоветовала Малиновская.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Также, по ее словам, при мигрени может помочь самомассаж шеи, плеч и височных областей головы — это помогает снять напряжение.

«Мигрень часто провоцирует обезвоживание, поэтому важно поддерживать баланс жидкости. Во время приступа лучше отдыхать. Сон в течение 10–30 минут может способствовать восстановлению организма и облегчению боли», — порекомендовала Малиновская.

Также она отметила, что людям, страдающим мигренью, стоит вести «дневник головной боли», чтобы выявить личные триггеры — факторы, которые провоцируют приступы. Малиновская уточнила, что это могут быть запахи, зрительные или слуховые раздражители и даже изменение погоды.

«Два-три раза в день по 10–15 минут проветривайте помещение, это помогает увлажнить и освежить воздух. Можно подышать разбавленными ароматическими маслами ромашки, лаванды, можжевельника», — предложила врач.

Читайте также:

Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить

Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака

Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой

Вакцина от рака, УЗИ в любой деревне: какой будет медицина РФ через 10 лет

Вакцина от ВИЧ найдена? Что известно о первых испытаниях нового препарата