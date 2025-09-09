Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой

Российская вакцина от рака готова к применению, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. NEWS.ru выяснил, как она будет работать, от каких видов онкологических заболеваний защитит, будет ли бесплатной и как ее получить нуждающимся.

Как будет работать онковакцина

Вакцина от рака — это не просто порошок во флаконе, объяснил NEWS.ru научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

«Ее создание — это целый процесс, связанный с использованием ткани опухоли и с получением клеток, которые активируют и нацеливают на „больную“ ткань. Причем процедуру нужно повторять. Технологически это сложно», — рассказал эксперт.

Готовится препарат индивидуально, отдельно для каждого пациента — на основе его биологического материала. Сначала будет проводиться биопсия опухолевой ткани, затем ее проанализируют генетики и выделят мутации, характерные для раковых клеток. На основе этой информации будет готовиться вакцина, которая будет действовать именно для данного вида опухоли. Подтверждено, что вакцина уменьшает размер новообразований и на 80% замедляет их рост.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сейчас уже предварительные испытания на животных и лабораторные тесты экспериментально закончены. Вакцина доказала свою безопасность. Пора набирать пациентов», — объяснил онколог.

Какие виды рака будет лечить онковакцина

Онковакцину будут использовать против самых агрессивных видов онкологических заболеваний. По словам Черемушкина, это меланома и колоректальный рак (рак прямой кишки). Исторически, стандартные методы лечения этих опухолей могут не всегда оказаться эффективными.

«Если будет хороший результат, перечень набора будут расширять», — прокомментировал онколог. По его словам, можно ожидать, что в этот список попадут, например, определенные виды лимфомы.

Как попасть в экспериментальную группу по исследованию

Сейчас вакцина готова, но должна пройти новые этапы тестирования — на этот раз на клинических пациентах. Определять, кто войдет в число испытуемых, скорее всего, будут лечащие врачи. Именно у них можно получить рекомендации по включению в группу.

«Онкологам будет предоставлена информация, кто из их пациентов подходит под набор. А затем они смогут сопоставить этих пациентов и историю их заболевания с тем, что нужно для использования вакцины», — пояснил Черемушкин.

По его словам, скорее всего, в экспериментальную группу попадут пациенты с запущенными раковыми процессами.

«Нельзя брать на эксперимент человека, не получившего стандартное лечение. Если придет кто-то с первичной меланомой, а вы начнете с вакцины, то получится бред. Это должны быть те, кто уже исчерпал существующие методы исцеления», — объяснил онколог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отбора пациента вызовут, предложат экспериментальное лечение. Если он согласится, то поставит подпись под договором и далее должен будет неукоснительно выполнять инструкции врачей. Планируется, что вакцина будет бесплатной, а после тестирования войдет в систему обязательного медицинского страхования.

Какой рак в России самый распространенный

Среди онкологических заболеваний в России больше всего распространены опухоли кожи, лёгких и желудочно-кишечного тракта. Большую роль играет фактор наследственности. Уролог-онколог Наталья Мочалова рассказала NEWS.ru, что рак занимает второе место среди ведущих причин смерти по всему миру.

«У мужчин наиболее часто встречается рак простаты. В России почти у половины больных заболевание впервые выявляется на поздних стадиях, что затрудняет лечение и снижает эффективность», — сказала Мочалова.

Какие еще онковакцины создают в России

В России также ведутся исследования новой вакцины от рака «Энтеромикс» от ФГБУ «НМИЦ радиологии». Кроме этого, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступит к клиническим испытаниям нового препарата в конце сентября или октябре 2025 года. Он будет протестирован на больных меланомой — раком кожи.

«Согласно существующему государственному заданию, которое выдал Минздрав, в испытаниях примут по 15 человек на базе онкологического центра имени Блохина и института Герцена», — рассказал NEWS.ru директор «Гамалеи» Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Он подтвердил, что вакцина от рака — препарат не аптечный, а индивидуальный: готовится по специальному рецепту для тех, у кого уже есть диагноз. По словам Гинцбурга, до начала испытаний этой вакцины остались считаные дни. Ожидается, что препарат будет лечить рак легких, почек и многие другие заболевания помимо меланомы.

«Группа больных уже сформирована, у них получен генетический материал, который проанализирован, по ним определена структура персонализированных вакцин, которые будут им вводиться», — сказал Гинцбург.

