Гинцбург раскрыл результаты тестирования онковакцины на мышах

Персонализированная российская онковакцина, протестированная на мышах, показала очень хороший результат, рассказал в беседе с NEWS.ru директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что после введения препарата опухоль уходит полностью. По его словам, также он предотвращает развитие метастазов.

Результат тестирования на мышах положительный в плане резекции опухоли, она полностью уходит, недопущения метастазирования. Эксперимент этот мы сделали на трех различных моделях меланомы, что говорит о том, что данная технология работает очень хорошо, — рассказал Гинцбург.

Ученый напомнил, что первоначально вакцина будет протестирована на больных меланомой — раком кожи. Это опухоль с очень большим количеством мутаций, для которой препарат создавать проще. Планируется, что затем она будет испытываться против других видов рака.

Ранее Гинцбург рассказал, что онковакцина будет вводиться в организм инъекционно тем, кто уже заболел. В случае если опухоль локальна, скорее всего, имеет смысл вводить препарат в нее. Если она распространяется по всему организму, применять ее нужно системно.