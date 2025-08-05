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05 августа 2025 в 14:26

Гинцбург объяснил, что собой представляет отечественная онковакцина

Гинцбург: вакцина от рака будет вводиться через укол

Александр Гинцбург Александр Гинцбург Фото: kremlin.ru

Персонализированная российская вакцина от рака будет вводиться в организм через инъекции, рассказал в беседе с NEWS.ru директор исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что это терапевтическая вакцина лечит тех, кто уже имеет онкологическое заболевание. По его словам, применяться она может на разных стадиях.

Это раствор, который будет вводиться в организм инъекционно, то есть с помощью шприца тем, кто уже заболел. В случае, если опухоль локальна, скорее всего, препарат имеет смысл вводить непосредственно в нее. Если метастазирует — то есть распространяется по всему организму больного, — естественно, применять вакцину нужно системно, — раскрыл Гинцбург.

Ученый напомнил, что онкологические заболевания возникают потому, что клетки человека размножаются слишком быстро, в результате чего в генетическом материале возникают изменения.

Он рассказал, что лечебная вакцина разработана на основе неоантигенов. Так называются антигены, специфические для опухолевых клеток и отсутствующие в нормальных тканях. Ее принцип заключаются в том, чтобы стимулировать иммунную систему.

Ранее сообщалось, что первые пациенты, больные меланомой, уже в ближайшие месяцы смогут получить лечение от рака персонализированной отечественной онковакциной. Соответствующий план был согласован с Минздравом.

рак
онкология
вакцины
Александр Гинцбург
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С. Королева
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