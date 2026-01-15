Новое российское лекарство от рака: какие опухоли лечит, как получить

В России появился новый препарат для лечения рака «Ракурс, 223Ra», сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Лекарство уже прошло клинические испытания и направлено в медицинские учреждения страны. NEWS.ru выяснил, чем этот препарат уникален, от каких видов онкологических заболеваний он защитит, где его можно получить и будет ли лечение бесплатным.

Что лечит новый препарат «Ракурс, 223Ra»

Как сообщили в ФМБА России, препарат для лучевой терапии «Ракурс, 223Ra» применяется преимущественно при метастазах в костях. Там добавили, что он предназначен «для лечения определенных видов онкологических заболеваний». В его основе лежит радионуклид радий-223, излучение которого целенаправленно воздействует на костные метастазы, уменьшая болевой синдром и улучшая качество жизни пациентов.

«Препарат прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Первая партия уже поступила в медицинские учреждения Российской Федерации. <…> Ввод препарата „Ракурс, 223Ra“ в медицинскую практику — важное событие для российской медицины, открывающее перспективы для более эффективной терапии онкологических пациентов», — заявили в ФМБА.

Утверждается, что «Ракурс, 223Ra» — это импортозамещенный препарат. Он разработан на основе отечественного сырья.

Чем «Ракурс, 223Ra» отличается от конкурентов

Препарат, похожий на «Ракурс, 223Ra», применялся и раньше, однако теперь ученые усовершенствовали его, объяснил NEWS.ru научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, российские исследователи усовершенствовали точность действия лекарства и минимизировали его побочные эффекты.

Фото: t.me/fmba_of_russia*

«Если раньше в комбинации с другими вариантами лечения лучевая терапия переносилась больным тяжело, то новый препарат позволяет уменьшить повреждение тканей, через которые проходит облучение», — рассказал Черемушкин.

По его словам, за счет альфа-излучения «Ракурс, 223Ra» точечно разрушает раковые клетки, минимизируя воздействие на здоровые органы. Как сообщил Черемушкин, новый препарат — это раствор, который применяется курсом: его нужно шесть раз ввести внутривенно. Уколы можно делать не чаще чем один раз в неделю.

«Лечебный эффект очень неплохой. Это не революция, но очередной шаг в сторону успехов лечения онкологической патологии», — объяснил онколог.

«Ракурс, 223Ra», по словам Черемушкина, подходит для лечения органов, находящихся рядом с жизненно важными центрами. Например, его можно применять при опухолях головного мозга, уточнил врач.

«Речь идет о тех видах онкологии, которые частично поражают костные ткани. Чаще всего это случается при раке предстательной железы», — сказал Черемушкин.

Где можно получить лечение новым препаратом «Ракурс, 223Ra»

Сейчас «Ракурс, 223Ra» уже внедрен в медицинскую практику, клинические испытания он уже прошел. Применять его пока будут только в специализированных отделениях с радиационной защитой, так как лекарство радиоактивно.

«В России лечение новым препаратом совершенно бесплатно. Получить направление можно у онколога по месту жительства. Также можно созвать консилиум врачей или написать запрос на получение препарата самостоятельно», — объяснил Черемушкин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По его словам, «Ракурс, 223Ra» улучшит общие результаты лечения, но он напомнил, что полное выздоровление от онкологических патологий по-прежнему гарантировать нельзя.

«Человек как большой компьютер. Его клеточное поведение запрограммировано. Когда случается сбой, клетки выходят из-под контроля и начинают бесконтрольно делиться. В этом суть злокачественной патологии», — прокомментировал Черемушкин.

Какие еще препараты для лечения рака создают в России

В России также ведутся исследования по созданию первой вакцины от рака для детей. Кроме этого, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи занялся подготовкой персонализированной отечественной вакцины для онкопациентов. Она будет протестирована на больных меланомой.

«Мы разработали препарат, готовы его дорабатывать для каждого конкретного человека», — рассказал NEWS.ru директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подтвердил, что вакцина от рака — препарат не аптечный, а индивидуальный: готовится по специальному рецепту для тех, у кого уже есть диагноз. По словам ученого, пока он будет применяться при лечении меланомы. Позже разработчики будут получать отдельные разрешения для применения вакцины при других видах онкологии.

Какой рак в России самый распространенный

Среди онкологических заболеваний в России больше всего распространены опухоли кожи, легких и желудочно-кишечного тракта. Уролог-онколог Наталья Мочалова рассказала NEWS.ru, что рак занимает второе место среди ведущих причин смерти по всему миру.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У мужчин наиболее часто встречается рак простаты. В России почти у половины больных заболевание впервые выявляется на поздних стадиях, что затрудняет лечение и снижает его эффективность», — сказала Мочалова.

Читайте также:

Российская вакцина от рака готова. Как ее получить, кому достанется первой

Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака

Новое лекарство от рака лечит миелому

В России создали лекарство от рака? Какие перспективы, кому может помочь

Онколог: слово «вылечился» мы используем достаточно аккуратно