Сотрудницу молокозавода затянуло в оборудование и раздавило

Женщина погибла на молокозаводе «Новатор» в городе Джанкое на севере Республики Крым, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». По его информации, ее затянуло в оборудование. Предварительно, трагедия произошла из-за нарушения техники безопасности.

По словам очевидцев, сотрудница пошла мыть барабан для отжима творога и в какой-то момент он прокрутился под весом. Главное следственное управление СК России по региону организовало проверку. Специалистам предстоит выяснить, как именно погибла крымчанка.

Ранее слесарь из Дзержинска погиб во время работы, отравившись метаном после спуска в колодец без противогаза. Аварийная бригада выехала устранять засор в канализации, и один из работников спустился вниз для установки шланга, где надышался газом. Его коллега пытался оказать помощь до приезда медиков, но спасти мужчину не удалось.

До этого две работницы завода в Кстове получили травмы при хлопке паров пропана во время ремонта. Женщины снимали изоляцию с оборудования на промышленной площадке, когда произошел резкий выброс скопившегося газа. В результате обе получили ожоги, одну из них определили в стационар.