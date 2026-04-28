Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 01:00

Скончался связанный с африканским направлением российский дипломат

МИД РФ: посол в отставке Станислав Ахмедов умер в возрасте 74 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чрезвычайный и полномочный посол в отставке Станислав Ахмедов скончался на 75-м году жизни, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Дипломат ушел из жизни 27 апреля.

Ушел из жизни замечательный человек, талантливый и яркий дипломат, посвятивший свою жизнь служению Родине. Его отличали высокий профессионализм и ответственность, глубокая порядочность, честность и принципиальность, неизменная готовность помочь коллегам, — говорится в сообщении.

Ахмедов связал свою карьеру с африканским направлением, занимая должности посла России в Руанде, Камеруне, Экваториальной Гвинее, Мадагаскаре и на Коморских Островах. В МИД РФ отметили его вклад в укрепление дружественных отношений со странами Африки.

Дипломат окончил МГИМО в 1974 году. Ахмедов был удостоен Ордена Дружбы, знака отличия «За безупречную службу» и звания «Почетный работник МИД России».

Ранее сообщалось, что скончался заместитель генерального директора Росатома Вячеслав Рукша. Он умер на 73-м году жизни. Рукша на протяжении многих лет руководил Атомфлотом. Помимо этого, он возглавлял дирекцию Северного морского пути. Представители Росатома выразили соболезнования родным и близким умершего.

Общество
МИД РФ
смерти
дипломаты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.