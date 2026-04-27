Росатом заявил о смерти своего замгендиректора Замгендиректора Росатома Рукша скончался на 73-м году жизни

Скончался заместитель генерального директора Росатома Рукша, сообщили в госкорпорации ТАСС. Он умер на 73-м году жизни. Рукша на протяжении многих лет руководил «Атомфлотом». Помимо этого, он возглавлял дирекцию Северного морского пути.

Да, к сожалению, это так. Вячеслав Владимирович [Рукша] скончался. Готовим некролог, — заявили в Росатоме.

