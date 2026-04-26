26 апреля 2026 в 21:43

Скончался актер из «Тайн следствия»

Ушел из жизни актер и каскадер Александр Пангаев

Актер, каскадер и мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Пангаев укушел из жизни на 75-м году, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру». Согласно опубликованным данным, артист скончался 21 апреля. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето», а также в картине Федора Бондарчука «Сталинград».

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где выступал как актер, исполнитель трюков и спецэффектов. Его кинодебют состоялся в 1986 году в двухсерийном фильме «Как стать звездой». Всего в фильмографии Пангаева насчитывается 74 проекта.

Ранее стало известно, что писатель заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет. В связи с его смертью выразил соболезнования губернатор Тверской области Виталий Королев. Он отметил, что Борисов был «истинным представителем российской интеллигенции».

До этого умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
