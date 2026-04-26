Скончался актер из «Тайн следствия»

Актер, каскадер и мастер спорта по спортивной гимнастике Александр Пангаев укушел из жизни на 75-м году, сообщается на сайте «Кино-Театр.ру». Согласно опубликованным данным, артист скончался 21 апреля. Он известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Большая прогулка», «Вербное воскресенье», «Бабье лето», а также в картине Федора Бондарчука «Сталинград».

Пангаев с 1984 года работал на киностудии «Ленфильм», где выступал как актер, исполнитель трюков и спецэффектов. Его кинодебют состоялся в 1986 году в двухсерийном фильме «Как стать звездой». Всего в фильмографии Пангаева насчитывается 74 проекта.

