«Голос» детства нескольких поколений зрителей умер на 97-м году жизни

Скончался исполнивший песню в мультфильме «Пластилиновая ворона» актер Шимелов

Заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов умер на 97-м году жизни, передает портал «Кино-Театр.Ру». Артист ушел из жизни 24 апреля, причины смерти не уточняются.

Шимелов Лев Павлович. 28 января 1930, Баку — 24 апреля 2026, — говорится в сообщении.

Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку, окончил физико-математический факультет Бакинского университета. С 1952 года работал на профессиональной эстраде. Был конферансье джаз-оркестра Азербайджана, артистом Москонцерта и Московского мюзик-холла. С 1979 года вел популярную детскую передачу «Радионяня».

Шимелов известен как актер озвучивания легендарного мультфильма «Пластилиновая ворона». Вместе с Александром Левенбуком он исполнил знаменитую песню «А может, а может…».

Артист также снимался в фильмах «Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и других. В 1990 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР.

Ранее в пресс-службе Московского Губернского театра заявили, что в возрасте 74 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Михеева. В театре отметили, что покойная обладала редким обаянием и дарованием, посвятив сцене всю свою жизнь. Кончина актрисы стала невосполнимой утратой для труппы и почитателей ее таланта.

