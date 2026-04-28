Составлен список перспективных направлений для отдыха в мае

Турэксперт Кодякова: Мин. Воды станут отличной альтернативой популярным курортам

Кавказские Минеральные Воды могут стать прекрасной альтернативой известным курортам, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, любителям дикой природы также стоит рассмотреть возможность поездки на Алтай.

Кто не успел — тот опоздал. Эту поговорку туристы вспоминают каждый год за пару недель до майских. В 2026 году ситуация обострилась: спрос на внутренние направления побил рекорды. Но отчаиваться рано — варианты есть даже для тех, кто только сейчас открыл приложение с поиском отелей. Если вы не нашли жилье в Сочи или Калининграде, смотрите в сторону менее раскрученных регионов. Кавказские Минеральные Воды — отличная альтернатива. В мае там уже +18 градусов, терренкуры и бюветы с нарзаном бесплатны, а цены на апартаменты стартуют от 4 тыс. рублей за ночь. Пятидневная поездка обойдется около 67 тыс. на двоих, — посоветовала Кодякова.

Она подчеркнула, что Карелия также может стать отличной альтернативой популярным курортам. По словам турэксперта, ночной поезд из Москвы до Сортавалы обойдется примерно в 4,3 тыс. рублей, а ретропоезд до «Рускеалы» — в 2,6 тыс. рублей. Специалист отметила, что основной статьей расходов станет «Метеор» до Валаама, на который придется потратить 8 тыс. рублей туда и обратно.

Для любителей загородного отдыха — коттеджи в Краснодарском крае. Кубань занимает третье место по популярности загородного жилья на май (6% всех броней), средняя стоимость — 11,5 тыс. рублей в сутки. А если хочется дикой природы и цветущего маральника — берите тур на Алтай. Дорого, около 220 тыс. рублей на неделю, но впечатления — на всю жизнь. Главный совет: не ждите «горящих» туров. В этом сезоне их не будет, — заключила Кодякова.

Ранее владелец турагентства Тариел Гажиенко заявил, что для коротких поездок лучше всего выбирать отель. Однако, по его словам, при длительном пребывании аренда жилья оказывается более выгодным вариантом.

