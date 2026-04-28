«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами

Западные страны стали пиратами, которые занимаются «откровенным грабежом на море», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат осудил атаки Украины на танкеры и поддержку этих действий европейцами, передает телеканал CNN.

В отличие от пиратов, которые поднимают на своих судах черные флаги с изображением черепа и скрещенных костей, западные страны пытаются скрыть свои противоправные действия, ссылаясь на односторонние принудительные меры, — сказал он.

Страны Запада неоднократно задерживали российские суда, причисляемые к так называемому «теневому флоту». Франция, Швеция и Финляндия перехватывали танкеры под флагами третьих стран. Российский Минтранс уже называл эти действия «морским пиратством» при попустительстве ЕС.

Небензя также заявил, что Иран имеет полное право ограничивать судоходство в Ормузском проливе в целях безопасности. Он отверг попытки Запада возложить на Тегеран всю ответственность за кризис.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по американским военным кораблям. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике и следовавшего из КНР в Оманский залив. В Тегеране отметили, что армия будет впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады с американской стороны.