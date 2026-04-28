28 апреля 2026 в 04:42

«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами

Небезя: западные страны стали пиратами, которые скрывают свой морской грабеж

Нефтяной танкер Нефтяной танкер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Западные страны стали пиратами, которые занимаются «откровенным грабежом на море», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат осудил атаки Украины на танкеры и поддержку этих действий европейцами, передает телеканал CNN.

В отличие от пиратов, которые поднимают на своих судах черные флаги с изображением черепа и скрещенных костей, западные страны пытаются скрыть свои противоправные действия, ссылаясь на односторонние принудительные меры, — сказал он.

Страны Запада неоднократно задерживали российские суда, причисляемые к так называемому «теневому флоту». Франция, Швеция и Финляндия перехватывали танкеры под флагами третьих стран. Российский Минтранс уже называл эти действия «морским пиратством» при попустительстве ЕС.

Небензя также заявил, что Иран имеет полное право ограничивать судоходство в Ормузском проливе в целях безопасности. Он отверг попытки Запада возложить на Тегеран всю ответственность за кризис.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удар беспилотниками по американским военным кораблям. Атака стала ответом на захват судна, принадлежащего Исламской Республике и следовавшего из КНР в Оманский залив. В Тегеране отметили, что армия будет впредь жестко реагировать на «пиратство» и любые агрессивные выпады с американской стороны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая атака на Туапсе ночью 28 апреля: взрывы, пожар, что известно
«Президент войны»: в ДНР озвучили, что стало с Зеленским с 2019 года
«Откровенный грабеж»: западные страны сравнили с пиратами
Тяжелый недуг, поддержка СВО, розыск: как живет Олег Газманов
Трамп нарушил протокол при общении с британским королем
Стало известно о новом подходе россиян к занятиям спортом
На Западе увидели сомнения Трампа в трехэтапных переговорах с Ираном
SHOT сообщил о серии взрывов в одном из городов Краснодарского края
Назван лидер крупной мировой державы, чья партия переживает агонию
Грузовой корабль «Прогресс» достиг своей цели
Нищета, рухнувшая карьера, тоска по России: как живет Алексей Панин
«Уволить»: Трамп обозлился на журналиста за шутку про вдовство его жены
Россиянам назвали условие владения недвижимостью с 16 лет
Российские бойцы загнали ВСУ в ловушку «килл-зоны»
Самолет в Южном Судане завершил свою «жизнь» смертельным рейсом
Тренер объяснил, сколько сахара можно есть при похудении
Военэксперт раскрыл, что было предпосылкой освобождения Ильичовки
Пожар в одной из деревень Ленобласти уничтожил два дома
Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях
«Мы полны решимости»: глава ЕК ответила на ультиматум блока Мерца
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

