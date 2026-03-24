24 марта 2026 в 14:10

Слесарь погиб в колодце из-за роковой ошибки

Слесарь в Дзержинске погиб от отравления в колодце из-за отсутствия противогаза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дзержинский слесарь погиб на смене после того, как спустился в колодец без противогаза и отравился метаном, сообщает Telegram-канал «Ni Mash». По информации источника, аварийная бригада выехала на очистку канализации от засора, один из специалистов полез вниз, чтобы установить шланг, и надышался газом.

Старший товарищ пытался реанимировать его до приезда скорой, но мужчина скончался. По технике безопасности противогаз должен был быть закреплен хотя бы на поясе. Однако, со слов мастера, слесари курят по одной-две пачки в день и в маске им тяжело дышать, поэтому надевать ее отказываются. Его приговорили к двум годам принудительных работ за нарушение, повлекшее смерть работника.

Ранее в СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике сообщили, что рабочий погиб в пеплоблочном цеху в городе Чегеме. Молодого человека 2001 года рождения придавило механизмом транспортерной ленты.

До этого рабочие погибли при проведении работ по гидроиспытанию сетей свежей воды на территории одного из промышленных предприятий в городе Новокуйбышевске Самарской области. Смертельные травмы получили трое.

