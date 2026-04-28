Россиянам рассказали, о чем молятся апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму Зампред ВРНС Иванов: апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму молятся о мире в семье

Апостолов Аристарха, Пуда и Трофима просят о гармонии в семье, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, к святым также принято обращаться с молитвами о помощи в преодолении трудностей.

28 апреля по новому стилю православная церковь совершает память святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Апостолу Аристарху, как спутнику Павла, молятся о помощи в путешествиях и служении, особенно если ваша деятельность связана с разъездами. К апостолу Пуду, который был сенатором и принимал в своем доме Церковь, обращаются за миром в семье, мудрым сочетанием светской работы и духовной жизни. Апостола Трофима просят о верности в служении, о помощи в преодолении препятствий, — поделился Иванов.

Он подчеркнул, что 28 апреля стоит посетить храм, зажечь свечу и вознести молитву святым. По словам зампреда ВРНС, эта дата в народе также известна как Пудов день, или День пчеловодов, поскольку на Руси с этого времени начинали проверять ульи и выпускать насекомых из зимовников.

