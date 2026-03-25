Две работницы завода пострадали при взрыве пропана Две сотрудницы пострадали на заводе ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде

Две сотрудницы завода ЛУКОЙЛа в Кстове пострадали в результате хлопка паров пропана во время ремонтных работ, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел, когда женщины снимали изоляцию с технологического оборудования на промышленной площадке.

В момент проведения работ произошел резкий хлопок скопившегося газа, в результате которого обе получили ожоги. Одна из пострадавших продолжает лечение в больнице, вторая находится под амбулаторным наблюдением. По факту случившегося следственные органы возбудили уголовное дело.

Ранее Дзержинский слесарь погиб на смене после того, как спустился в колодец без противогаза и отравился метаном. Аварийная бригада выехала на очистку канализации от засора, один из специалистов полез вниз, чтобы установить шланг, и надышался газом.

До этого двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме в Нижнем Новгороде. Отмечается, что мужчины рухнули на бетонное основание шахты и сразу скончались от полученных травм.