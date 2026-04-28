Врач ответила, какие проблемы могут скрываться за кожным зудом

Врач Барабонина: паразиты в организме могут быть причиной кожного зуда

Кожный зуд может быть вызван паразитами, обитающими в организме, заявила NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий «KDL | Медскан» в Саратове Ольга Барабонина. По ее словам, высыпания иногда становятся индикатором проблем с печенью или почками.

Многие пациенты связывают появление кожного зуда с аллергической реакцией и, пытаясь справиться с этим, начинают самостоятельно принимать антигистаминные препараты. Однако специалисты предупреждают: причиной зуда и сыпи нередко становятся паразитарные инвазии, симптомы которых на ранних стадиях легко спутать с аллергией. Это также может сигнализировать о заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, а также побочных эффектах при приеме некоторых лекарств, — предупредила Барабонина.

Она подчеркнула, что симптомы паразитарной инвазии включают скрежет зубами во сне, кашель, нестабильный стул, вздутие живота и беспричинную потерю веса при нормальном аппетите. Истинную аллергию, по словам врача, отличает прежде всего сезонность или связь с конкретным триггером.

Ранее нарколог Руслан Исаев предупредил, что курение и алкоголь могут усиливать симптомы аллергии. По его словам, эти привычки увеличивают нагрузку на организм и поддерживают воспалительные процессы.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
