28 апреля 2026 в 02:20

Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях

Врач Русак: белые точки на ногтях говорят о дефиците цинка или болезни печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белые пятна на ногтях могут свидетельствовать о недостатке цинка в организме или проблемах с печенью, заявила NEWS.ru врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Русак. По ее словам, это также может быть симптомом псориаза или аллергии.

Одной из наиболее частых причин белых пятен [на ногтях] является дефицит цинка. Этот микроэлемент играет важную роль в метаболизме и иммунной функции организма. Его нехватка может возникнуть вследствие неправильного питания или нарушений усвояемости, что приводит к ухудшению состояния ногтей. Если точки становятся хроническими, увеличиваются в размере или не исчезают, стоит обратить внимание на работу печени, почек и эндокринной системы, а также проверить уровень железа, витаминов A и E, — поделилась Русак.

Она подчеркнула, что белые пятна на ногтях также могут указывать на недостаток кальция. По словам врача, это особенно актуально для женщин в период менопаузы, когда гормональные изменения мешают нормальному усвоению этого важного минерала.

При некоторых заболеваниях ногтей, типа онихомикоза и псориаза, могут наблюдаться белые точки в совокупности с другими симптомами. При этом пятна также могут быть следствием аллергических реакций на определенные вещества, такие как косметические средства или медикаменты, — заключила Русак.

Ранее дерматолог Ирина Скорогудаева заявила, что сон лицом в подушку может привести к механическому сдавливанию кожи и появлению заломов. При этом, по ее словам, в течение дня важно стараться меньше трогать лицо.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
