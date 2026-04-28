Врач рассказала, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях

Белые пятна на ногтях могут свидетельствовать о недостатке цинка в организме или проблемах с печенью, заявила NEWS.ru врач-дерматолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Марина Русак. По ее словам, это также может быть симптомом псориаза или аллергии.

Одной из наиболее частых причин белых пятен [на ногтях] является дефицит цинка. Этот микроэлемент играет важную роль в метаболизме и иммунной функции организма. Его нехватка может возникнуть вследствие неправильного питания или нарушений усвояемости, что приводит к ухудшению состояния ногтей. Если точки становятся хроническими, увеличиваются в размере или не исчезают, стоит обратить внимание на работу печени, почек и эндокринной системы, а также проверить уровень железа, витаминов A и E, — поделилась Русак.

Она подчеркнула, что белые пятна на ногтях также могут указывать на недостаток кальция. По словам врача, это особенно актуально для женщин в период менопаузы, когда гормональные изменения мешают нормальному усвоению этого важного минерала.

При некоторых заболеваниях ногтей, типа онихомикоза и псориаза, могут наблюдаться белые точки в совокупности с другими симптомами. При этом пятна также могут быть следствием аллергических реакций на определенные вещества, такие как косметические средства или медикаменты, — заключила Русак.

