Дерматолог назвала привычки, которые могут ускорить старение кожи Дерматолог Скорогудаева: сон лицом в подушку приводит к образованию морщин

Сон лицом в подушку приводит к механическому сдавливанию кожи и образованию заломов, рассказала «Москве 24» дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Она отметила, что в течение дня также необходимо как можно меньше трогать лицо.

В целом же нужно следить за собой и в течение дня стараться не деформировать, не сминать кожу, отказываясь в том числе от привычки сидеть, подпирая щеки руками. Это также приводит к формированию заломов и морщин, если такой процесс происходит регулярно и более 10 минут, — рассказала Скорогудаева.

По ее словам, лучше спать на спине или использовать специальную подушку с отверстием. Дерматолог призвала также отказаться от мыла и спиртосодержащих средств для очищения кожи.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что проведение косметологических процедур фотоомоложения противопоказано пациентам с диагностированным раком кожи. По словам специалиста, аппаратное воздействие способно разрушить лишь внешние проявления опухоли, никак не влияя на ее корни в глубоких слоях дермы.