Врач назвал тревожные признаки тромбоза глубоких вен

Врач Рогачев: отек голени или бедра может говорить о тромбозе глубоких вен

Отек голени или бедра может свидетельствовать о развитии тромбоза глубоких вен, заявил NEWS.ru врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Александр Рогачев. По его словам, ранние клинические проявления этого заболевания часто бывают невыраженными, что создает сложности для своевременной диагностики.

Какие существуют первые тревожные признаки тромбоза глубоких вен? Клинические проявления на ранних стадиях могут быть невыраженными, что затрудняет диагностику и своевременное вмешательство. Одним из первых и наиболее характерных признаков является отечность одной из конечностей, которая чаще всего локализуется в области бедра или голени. Этот симптом может быть сопровожден ощущением тяжести и напряжения в пораженной ноге. Отек возникает вследствие нарушенной венозной циркуляции и скопления жидкости в тканях, — сказал Рогачев.

Он отметил, что к числу тревожных признаков еще можно отнести тупую или пульсирующую боль в области пораженной вены. По его словам, покраснение и локальное повышение температуры кожи в зоне воспаления также указывают на развитие патологического процесса.

К числу дополнительных признаков относятся боли в области пораженной вены, которая может быть тупой или пульсирующей и усиливаться при длительном нахождении в положении стоя, а также наблюдающиеся покраснение и повышенная температура. В некоторых случаях может возникать легкая болезненность при пальпации вены. Это указывает на локализованный воспалительный процесс, — подытожил Рогачев.

Ранее гематолог Елена Паровичникова рассказала, что слабость, недомогание и повышенное потоотделение могут указывать на проблемы с кровью. Она пояснила, что такие симптомы нельзя игнорировать.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
