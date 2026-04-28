28 апреля 2026 в 05:20

Названы болезни, при которых крольчатина заменит другие виды мяса

Крольчатина может заменить другие виды мяса при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, включая патологии печени и желчного пузыря, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, этот продукт обладает уникальным составом и подходит даже для самых строгих диет.

При каких болезнях кролик станет заменой другим видам мяса? Благодаря высокому содержанию белка и низкому содержанию жира крольчатина легко усваивается. Она точно рекомендована при разных заболеваниях ЖКТ, включая патологии печени и желчного пузыря. Также такое мясо нужно включать в рацион людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением или избыточной массой тела. Крольчатина богата витаминами группы В, железом и другими минералами, ненасыщенными жирными кислотами, поэтому ее потребление рекомендовано тем, кто проходит восстановительный период после операционных вмешательств, — сказала Лушникова.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что мужчинам среднего возраста нужно есть мясо и рыбу хотя бы несколько раз в неделю. Она посоветовала заранее нарезать продукты порционно и замораживать их в холодильнике для удобства.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
