28 апреля 2026 в 07:00

Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака

Умеренное потребление красного мяса может помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, особое внимание своему здоровью стоит уделить тем, у кого в семье уже были случаи рака, причем важно собрать данные не только о ближайших родственниках.

Как снизить риск развития онкозаболеваний? Если в вашей семье у кого-то был рак, важно собрать семейную историю болезней, и не только ближайших родственников. Затем следует посетить терапевта или онколога. Вооружившись данными, можно обсудить, какие виды рака наиболее вероятны, с какой периодичностью нужно проходить обследования, какие анализы необходимо сдать в первую очередь. Кроме того, следует скорректировать образ жизни. Важно отказаться от курения, контролировать питание — увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, снизить потребление красного мяса, сахара и соли, обеспечить регулярную физическую активность, — сказала Пурцхванидзе.

Она добавила, что даже умеренные физические нагрузки, такие как прогулки, плавание и йога, снижают риск развития многих заболеваний. Также, по ее словам, важно ограничить употребление алкоголя и следить за весом.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что новые вакцины от рака, доступные российским медицинским учреждениям, будут назначаться пациентам с прогрессирующим заболеванием и метастазами. По его словам, если препарат покажет эффективность, его можно будет использовать для профилактики рецидивов.

Здоровье
болезни
врачи
советы
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
