Адвокат развеял популярный миф о разделе имущества при разводе Адвокат Барканов: размер дохода супругов не влияет на долю имущества при разводе

Доход супругов не влияет на долю распределяемого имущества при разводе, заявил NEWS.ru адвокат Алексей Барканов. По его словам, изменить порядок раздела сбережений возможно через брачный договор.

Размер дохода супругов не влияет на доли при разделе общего имущества. По закону совместно нажитые сбережения делятся поровну, даже если один не работал, а занимался ведением дома и уходом за детьми. Иной порядок можно установить только брачным договором или соглашением, заверенным у нотариуса, — поделился Барканов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ситуация с разводами в России не является критической. По словам депутата, опросы демонстрируют, что семья занимает важное место в системе ценностей россиян.

Адвокат Виктория Шакина ранее порекомендовала супругам заранее создать финансовую подушку безопасности перед расторжением брака. По словам правозащитницы, не менее важно урегулирование вопроса с жильем, если это требуется.