Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 06:20

Адвокат развеял популярный миф о разделе имущества при разводе

Адвокат Барканов: размер дохода супругов не влияет на долю имущества при разводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Доход супругов не влияет на долю распределяемого имущества при разводе, заявил NEWS.ru адвокат Алексей Барканов. По его словам, изменить порядок раздела сбережений возможно через брачный договор.

Размер дохода супругов не влияет на доли при разделе общего имущества. По закону совместно нажитые сбережения делятся поровну, даже если один не работал, а занимался ведением дома и уходом за детьми. Иной порядок можно установить только брачным договором или соглашением, заверенным у нотариуса, — поделился Барканов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что ситуация с разводами в России не является критической. По словам депутата, опросы демонстрируют, что семья занимает важное место в системе ценностей россиян.

Адвокат Виктория Шакина ранее порекомендовала супругам заранее создать финансовую подушку безопасности перед расторжением брака. По словам правозащитницы, не менее важно урегулирование вопроса с жильем, если это требуется.

Общество
адвокаты
советы
разводы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.