5 января 2026 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Смещенный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес прибывают на Wall Street Heliport для доставки в суд Нью-Йорка, где им предъявят обвинения по делу о наркотерроризме

Появились новые детали ареста Мадуро в США NYT: власти США разрешили оплатить услуги адвоката для Мадуро и его жены

Правительство США разрешило властям Венесуэлы оплатить услуги адвоката для президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, сообщила газета New York Times со ссылкой на письмо адвоката Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона. В документе также отмечается, что защита венесуэльского лидера отозвала ходатайство о прекращении производства по обвинительному акту, поскольку данная уступка со стороны минюста сделала это ходатайство неактуальным.

Министерство финансов США выдало измененные лицензии, которые позволят адвокатам Мадуро и его жены Силии Флорес получать платежи от правительства своей страны, — сказано в сообщении.

Как подчеркивает газета, решение американского минюста разрешило первую серьезную проблему, возникшую в рамках судебного процесса над Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность применения военной силы против Кубы. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. По мнению белорусского лидера, Вашингтон сосредоточен на политике диктатуры, а не на принципах демократии.