Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше Гидрометцентр РФ предупредил москвичей о гололеде и снежной каше на дорогах

Москвичей ожидают гололедица и снежная каша на дорогах, предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости. Причина — температурные качели: днем ожидается до +7 градусов по Цельсию, а ночью до -2.

По словам специалиста, снежный покров может увеличиться еще на 5 см. Из-за перепадов температур снег не будет быстро таять, образуя на дорогах кашу.

Холода вероятнее всего продержатся до мая. Еще 29–30 апреля ожидаются кратковременные дожди. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.

Рекордный снегопад обрушился на Москву ночью 27 апреля. Как информировали синоптики, на ВДНХ выпало 12 см снега, в МГУ — 14 см.

Ранее мощная апрельская метель обрушилась на Мурманскую область, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры стихии. Из-за шторма оказались сорваны туристические поездки в популярное село Териберка. Многим туристам, уже купившим путевки, приходится разворачиваться и временно размещаться в отелях, чтобы переждать непогоду. Тем временем те, кто уже добрался до Териберки, сидят в номерах, а экскурсии по Баренцеву морю, ради которых они приезжали, полностью отменены, пишут авторы публикации.