Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 07:40

Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше

Гидрометцентр РФ предупредил москвичей о гололеде и снежной каше на дорогах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москвичей ожидают гололедица и снежная каша на дорогах, предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА Новости. Причина — температурные качели: днем ожидается до +7 градусов по Цельсию, а ночью до -2.

По словам специалиста, снежный покров может увеличиться еще на 5 см. Из-за перепадов температур снег не будет быстро таять, образуя на дорогах кашу.

Холода вероятнее всего продержатся до мая. Еще 29–30 апреля ожидаются кратковременные дожди. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах из-за гололедицы.

Рекордный снегопад обрушился на Москву ночью 27 апреля. Как информировали синоптики, на ВДНХ выпало 12 см снега, в МГУ — 14 см.

Ранее мощная апрельская метель обрушилась на Мурманскую область, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав кадры стихии. Из-за шторма оказались сорваны туристические поездки в популярное село Териберка. Многим туристам, уже купившим путевки, приходится разворачиваться и временно размещаться в отелях, чтобы переждать непогоду. Тем временем те, кто уже добрался до Териберки, сидят в номерах, а экскурсии по Баренцеву морю, ради которых они приезжали, полностью отменены, пишут авторы публикации.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля
«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН
ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля
Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 апреля: инфографика
Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы
Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти
ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА
Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта
Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд
На Украине вскрылся вопиющий факт о продовольствии для ВСУ
Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля
Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США
Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.