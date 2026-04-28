28 апреля 2026 в 07:30

Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти

Психолог Кривега: сокращение потребления кофеина снизит напряжение в челюсти

Сокращение потребления кофеина способствует снижению напряжения в челюсти, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, с возникшей проблемой также может помочь легкий массаж жевательных мышц.

Универсальной таблетки от напряжения в челюсти не существует. Эффективный подход всегда комплексный. На уровне симптомов помогают простые, но регулярные действия — контроль положения челюсти в течение дня, поскольку в норме зубы не должны соприкасаться в покое, теплые компрессы на мышцы челюсти, мягкий массаж жевательных мышц, дыхательные техники, снижение потребления кофеина, — пояснила Кривега.

Она посоветовала эффективное упражнение: медленно открывать рот до удобного положения, удерживать его так 5–10 секунд и затем медленно закрывать. По словам врача, эти действия следует повторять 8–10 раз, делая несколько подходов в течение дня. Специалист пояснила, что это поможет уменьшить напряжение жевательных мышц.

Однако ключевой момент — работа со стрессом как первопричиной. Если нервная система остается в состоянии постоянной перегрузки, челюсть будет продолжать «держать оборону», независимо от локальных мер. Именно поэтому важно не только снимать симптомы, но и работать с внутренним напряжением — через психологические методы, направленные на устранение его источника. Здесь хороший эффект показывает аутоординационное направление психологии, — добавила Кривега.

Она отметила, что в дополнение к основным методам могут использоваться стоматологические решения, такие как ночные капы, которые защищают зубы и снижают нагрузку. По словам врача, в более сложных случаях требуется медицинская помощь, включая консультацию невролога или медикаментозное лечение.

Ранее стоматолог-хирург Вячеслав Минко посоветовал удалять зубы мудрости до 20 лет. По его словам, «восьмерки» не выполняют полезных функций и могут навредить другим зубам.

