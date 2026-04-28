Названы акции, в которые лучше всего инвестировать в России

Наиболее предпочтительно инвестировать в акции ведущих российских компаний, заявил NEWS.ru независимый финансовый советник Рустам Гусейнов. Однако, по его словам, вкладывать накопления следует лишь на долгосрочную перспективу.

Тем, кто хочет максимальную доходность, готов переживать турбулентность в экономике и на фондовых рынках, стоит присмотреться к российскому рынку ценных бумаг. За последние годы, когда были введены различные санкции и ограничения, там скопился очень большой потенциальный доход, который способен вырасти в несколько раз. Активы в виде долей в крупных компаниях России качественные и приносят реальную прибыль, — поделился Гусейнов.

Он подчеркнул, что, помимо потенциала роста, даже самый простой портфель из акций российских компаний обеспечивает доход в размере 7–9% годовых. По словам финансиста, хотя эти проценты могут показаться не слишком высокими по сравнению с банковскими вкладами, стоит помнить: депозиты — это временное явление, которое скоро закончится, а дивиденды увеличатся, как только экономика начнет восстанавливаться.

Самое важное, о чем стоит сказать, — инвестиции следует рассматривать людям, которые готовы вкладываться на длительный промежуток времени, имеющим в распоряжении свободные деньги, которые не потребуются в период вложения. В текущей политической и экономической ситуации никто точно не может сказать, насколько и когда именно рынки вырастут. Но можно сказать точно: прямо сейчас очень низкие цены, — заключил Гусейнов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что доходность инвестиций в недвижимость зависит от близости к важным инфраструктурным объектам. По его словам, также важно учитывать состояние здания и его ликвидность.