Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:06

Психолог раскрыла отличный способ снизить уровень стресса

Психолог Изюмова: покупка яркого букета снизит уровень кортизола

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Покупка яркого букета вызовет выброс дофамина и снизит уровень кортизола, заявила «Газете.Ru» психолог Ирина Изюмова. По ее словам, красочные цветы действительно могут помочь человеку на какое-то время избавиться от тревожных мыслей.

После зимы люди интуитивно ищут быстрые и доступные способы поднять настроение. Яркие цветочные композиции становятся таким «сенсорным якорем»: они запускают позитивные эмоции и помогают мягко выйти из сезонной хандры. Вид эстетически приятной, насыщенной композиции действительно может вызывать кратковременный выброс дофамина, даря ощущение радости «здесь и сейчас», — объяснила Изюмова.

При этом, по ее мнению, самый «дофаминовый букет» для человека — это здоровый сон и положительные эмоции в целом. Цветы же — лишь один из простых способов поднять себе настроение и напомнить, что радость в мелочах, заключила эксперт.

Ранее психотерапевт Диана Гончарова заявила, что эмоциональное выгорание в отличие от депрессии затрагивает лишь часть жизни: при первом человек утрачивает интерес только к работе, а при втором — ко всем сферам сразу. По ее словам, такому эмоциональному состоянию особенно подвержены предприниматели.

Общество
психологи
цветы
расстройства
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.