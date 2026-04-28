Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 08:05

Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Московском регионе за сутки

Тишковец: более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что на метеостанцию ВДНХ, в частности, обрушился 21 миллиметр осадков, что составляет 56% от апрельской нормы.

Синоптик добавил, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Долгопрудном — 41 миллиметр, что составляет 110% от нормы апреля. С учетом статистики за весь месяц апрель станет переувлажненным более чем на 200%, заключил Тишковец.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что жителям города и гостям столицы стоит воздержаться от пребывания на улице во вторник, 28 апреля. Неблагоприятная погода сохранится ночью и в течение всего дня. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться.

Москва
Россия
Евгений Тишковец
снегопады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Количество укусов клещей увеличилось в России на 200% за две недели
В Подмосковье задержали курьеров мошенников, укравших 70 млн рублей
Российские военные сообщили о сбитых дронах стоимостью €200 тыс.
В РГНКЦ раскрыли, сколько лекарств принимают россияне ежедневно
Трое россиян погибли при атаке украинских БПЛА на автомобили
Неизвестный хищник убил шедшего на свадьбу мужчину
Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме
Легковушка на полном ходу влетела в остановку в Перми
В России отреагировали на запрет советской символики в Берлине
В российском регионе ликвидировали сотни алкомаркетов и магазинов вейпов
Россиянам объяснили, как отличить инвестпроект от финансовой пирамиды
«Надо пострадать»: Ватутин раскрыл значение первой победы ЦСКА в Евролиге
Мужчина притащил в банк труп сестры, чтобы доказать свою правоту
Фармацевтический завод взорвался в Хиросиме
Драка вспыхнула между педагогом и учеником в школе Междуреченска
Крупный пожар на сотни квадратных метров разгорелся в Тульской области
Уехавшая в Испанию российская спортсменка оказалась злостной неплательщицей
Белоусов возложил цветы к Вечному огню в Бишкеке
В Индонезии в несколько раз выросло число жертв столкновения поездов
В Госдуме пообещали снизить нагрузку на учителей и врачей
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.