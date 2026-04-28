Синоптик рассказал, сколько осадков выпало в Московском регионе за сутки

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за последние сутки, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что на метеостанцию ВДНХ, в частности, обрушился 21 миллиметр осадков, что составляет 56% от апрельской нормы.

Синоптик добавил, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Долгопрудном — 41 миллиметр, что составляет 110% от нормы апреля. С учетом статистики за весь месяц апрель станет переувлажненным более чем на 200%, заключил Тишковец.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что жителям города и гостям столицы стоит воздержаться от пребывания на улице во вторник, 28 апреля. Неблагоприятная погода сохранится ночью и в течение всего дня. Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что теплая погода окончательно вернется в Москву к 9 и 10 мая — во вторые выходные месяца температура воздуха может повыситься до +20 градусов. При этом уже к первым майским выходным атмосферные условия начнут налаживаться.