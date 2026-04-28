Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд

Австралия закупит у американской оборонной корпорации Lockheed Martin 48 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS стоимостью 2,3 млрд австралийских долларов (1,5 млрд долларов США) на ближайшее десятилетие, передает австралийское агентство AAP. В следующем поколении дальность таких ракет должна превысить 1 тыс. км.

Новые системы поступят на вооружение второго полка дальнобойных ударных средств на базе Эдинбург в Южной Австралии, а также будут оснащены перспективными высокоточными ракетами Precision Strike Missile, разрабатываемыми совместно Австралией и США, — сказано в материале.

Ранее помощник военного министра США по политике в сфере космоса Марк Берковиц заявил, что американские ВС еще не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет. До этого сенаторы попросили его описать современный противоракетный потенциал страны.

Также американская компания Tiberius Aerospace провела огневые испытания 155-мм артиллерийского снаряда TRBM 155HG Sceptre («Скипетр») с жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Как сообщил разработчик, ключевым этапом стал успешный запуск двигателя после воздействия стартовых перегрузок порядка 18 тыс. G, а также подтверждение стабильной динамики полета.