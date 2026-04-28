Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 07:28

Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд

Австралия закупит у США 48 новых РСЗО HIMARS

HIMARS HIMARS Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Австралия закупит у американской оборонной корпорации Lockheed Martin 48 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS стоимостью 2,3 млрд австралийских долларов (1,5 млрд долларов США) на ближайшее десятилетие, передает австралийское агентство AAP. В следующем поколении дальность таких ракет должна превысить 1 тыс. км.

Новые системы поступят на вооружение второго полка дальнобойных ударных средств на базе Эдинбург в Южной Австралии, а также будут оснащены перспективными высокоточными ракетами Precision Strike Missile, разрабатываемыми совместно Австралией и США, — сказано в материале.

Ранее помощник военного министра США по политике в сфере космоса Марк Берковиц заявил, что американские ВС еще не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет. До этого сенаторы попросили его описать современный противоракетный потенциал страны.

Также американская компания Tiberius Aerospace провела огневые испытания 155-мм артиллерийского снаряда TRBM 155HG Sceptre («Скипетр») с жидкостным прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД). Как сообщил разработчик, ключевым этапом стал успешный запуск двигателя после воздействия стартовых перегрузок порядка 18 тыс. G, а также подтверждение стабильной динамики полета.

Мир
США
Австралия
HIMARS
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля
«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН
ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля
Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 апреля: инфографика
Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше
Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы
Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти
ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА
Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта
Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд
На Украине вскрылся вопиющий факт о продовольствии для ВСУ
Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля
Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США
Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.