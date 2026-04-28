Крупный пожар на сотни квадратных метров разгорелся в Тульской области В Тульской области тушат пожар площадью 2800 квадратных метров на складе

В Тульской области вспыхнул крупный пожар на складе в городе Щекино, сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, пламя охватило площадь в 2800 квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают более 30 спасателей, привлечено восемь единиц спецтехники.

