28 апреля 2026 в 08:45

В Тульской области вспыхнул крупный пожар на складе в городе Щекино, сообщили в региональном управлении МЧС России. По данным ведомства, пламя охватило площадь в 2800 квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Пирогова. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в складском помещении на площади 2800 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают более 30 спасателей, привлечено восемь единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Туапсе на нефтеперерабатывающем заводе разгорелся пожар из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены крупные силы: 122 человека и 39 единиц техники.

До этого в автосервисе на Вишняковском шоссе в Балашихе произошел пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, огонь был полностью потушен. В результате погибли три человека.

Крупный пожар на сотни квадратных метров разгорелся в Тульской области
