Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 07:52

Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая

Роскачество: аферисты через поддельные «Госуслуги» предлагают выплаты к 9 Мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал рост мошеннических атак перед Днем Победы. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие «Госуслуги», где предлагают оформить «социальные выплаты» к 9 Мая, сообщает ТАСС.

Под угрозой — родственники участников специальной военной операции, которым аферисты обещают до 200 тыс. рублей. На фишинговых ресурсах жертва вводит логин, пароль и код из СМС, после чего мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, сведениям о кредитах и недвижимости. Затем они звонят жертве или ее близким от имени МФЦ и пытаются выманить деньги.

Как и перед любыми значимыми датами, мошенники действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные, — говорится в сообщении.

В Роскачестве советуют проверять информацию о выплатах только на официальных сайтах. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на непроверенных сайтах.

Ранее председатель коллегии адвокатов Ольга Власова рассказала, что мошенники начали обманывать россиян с хорошей кредитной историей. Она отметила, что аферисты уговаривают брать кредит или ипотеку, обязуясь самостоятельно погасить долг.

Общество
мошенники
9 Мая
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Общество

Москва

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.