Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая Роскачество: аферисты через поддельные «Госуслуги» предлагают выплаты к 9 Мая

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал рост мошеннических атак перед Днем Победы. Злоумышленники создают поддельные сайты, копирующие «Госуслуги», где предлагают оформить «социальные выплаты» к 9 Мая, сообщает ТАСС.

Под угрозой — родственники участников специальной военной операции, которым аферисты обещают до 200 тыс. рублей. На фишинговых ресурсах жертва вводит логин, пароль и код из СМС, после чего мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС, сведениям о кредитах и недвижимости. Затем они звонят жертве или ее близким от имени МФЦ и пытаются выманить деньги.

Как и перед любыми значимыми датами, мошенники действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные, — говорится в сообщении.

В Роскачестве советуют проверять информацию о выплатах только на официальных сайтах. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам и вводить личные данные на непроверенных сайтах.

Ранее председатель коллегии адвокатов Ольга Власова рассказала, что мошенники начали обманывать россиян с хорошей кредитной историей. Она отметила, что аферисты уговаривают брать кредит или ипотеку, обязуясь самостоятельно погасить долг.